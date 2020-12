शेतकऱ्याच्या घरी जेवण, विवेकानंद-खुदीराम बोसना श्रद्धांजली; बंगाली अस्मितेला साद घालत अमित शहांचा दौरा

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये येत्या काही महिन्यातच विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापत आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे टीएमसीमध्ये चांगलीच खळबळ माजली आहे. हे बंडखोर नेते भाजपमध्ये सामिल होणार असल्याचीच दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचे नेते आणि मंत्र्यांचे सातत्याने दौरे होत आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर आहेत. आज शनिवारी ते एनआयएच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक करतील. याशिवाय ते राज्यातील भाजपच्या नेत्यांसोबत पक्षाच्या हालहवाल्यावर चर्चा करणार आहेत. या दौऱ्यांद्वारे ते भाजप कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवून येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी पार्श्वभूमी तयार करत असल्याचं बोललं जातंय.

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah, BJP General Secretary Kailash Vijayvargiya and state BJP chief Dilip Ghosh having lunch at a farmer's house in Belijuri village in Paschim Medinipur district. pic.twitter.com/yMSmIsan6P

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाचे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आणि भाजपाचे प्रमुख दिलीप घोष यांनी मिदनापुर जिल्ह्यातील बेलीजुरी गावातील एका शेतकऱ्याच्या घरी आज दुपारी जेवण केलं. यानंतर अमित शहा मिदनापुरमधील कॉलेज मैदानात आयोजित जनसभेला संबोधित करणार आहेत. तसेच आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी मिदनापुरमधील सिद्धेश्वरी काली मंदिरात पुजा केली. यादरम्यान त्यांच्यासोबत बंगाल भाजपाचे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासहित अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते.

या दरम्यान, आज अमित शहा यांनी खुदीराम बोस यांच्या पश्चिम मिदनापुरमधील पैतृक गावी जाऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. याशिवाय शहा यांनी बोस यांच्या परिवारातील सदस्यांसोबत भेट घेतली तसेच त्यांचा सन्मान केला.

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah pays homage to Khudiram Bose with flowers at his (Bose's) native village in Pashchim Midnapore and meets with Bose's family members and felicitates them with honorary garbs pic.twitter.com/DdnNGfG5VW