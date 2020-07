एक हजार बेड्स असलेल्या रुग्णालयांचे उद्घाटन

पुणे : देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) वतीने विविध यंत्रणा तसेच संसाधनांची निर्मिती करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर डीआरडीओतर्फे अत्यल्प कमी कालावधीत दिल्ली येथील परिस्थिती लक्षात घेत एक हजार खटांच्या 'सरदार वल्लभभाई पटेल कोविड रुग्णालया'ची स्थापना करण्यात आली आहे. या रुग्णालयाचे उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डीआरडी आणि टाटा सन्स यांनी संयुक्तपणे केवळ 12 दिवसांमध्ये या रुग्णालयाला स्थापित केले असून यामध्ये 250 आयसीयू (अतिदक्षता विभाग) खाटांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार कोविड रुग्णांचे उपचार या रुग्णालयात केले जाणार आहे. या रुग्णालयात बधितांना उपचार देण्यासाठी लष्करी वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका सुद्धा नेमण्यात आले आहेत. दरम्यान या रुग्णालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी गृहमंत्री अमित शाह बरोबर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित होते.



Visiting the 1000 Bed Sardar Patel COVID Hospital with 250 ICU Beds built in record time by DRDO & Tata Sons along with Raksha Mantri Shri @rajnathsingh ji. https://t.co/WHvV1wtALe

— Amit Shah (@AmitShah) July 5, 2020