पती-पत्नीची एकाच ठिकाणी नियुक्ती अधिकार नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली- लखनऊ हायकोर्टाच्या पीठाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पती-पत्नी दोघेही जर सरकारी नोकरीमध्ये असतील, तर त्यांची एकाच ठिकाणी नियुक्ती करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. पण, हा त्यांचा अपरिहार्य अधिकार असू शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. (husband and wife should posted on same place in not right said lakhnau high court)

प्रशासकीय प्रक्रियांना कोणतेही नुकसान होत नसेल, अशा परिस्थितीतच पती-पत्नी यांची एकाच ठिकाणी नियुक्त करणे शक्य असेल, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने बदली नियमांत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने याप्रकरणी ३६ याचिका निकाली काढल्या आहेत.