Crime News: पती चहा प्यायला आला नाही! पत्नीने व्हिडिओ कॉल करत उचललं टोकाचं पाऊल

नवी दिल्ली- गुजरातच्या वडोदरामध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर झाला आहे. पती चहा प्यायला घरी आला नाही म्हणून पत्नीने गळफास घेऊन जीव देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पतीला चहा पेण्यासाठी घरी घेण्यास पत्नीने सांगितले होते. पण तो आला नाही. त्यामुळे महिला संतापली होती. त्यानंतर तिने टोकाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला. (Husband did not come to drink tea Wife hanged herself while making a video call)

पोलिसांनी यासंदर्भातील माहिती देताना सांगितलं की, वडोदरा तालुका पोलीस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तपास सुरु करण्यात आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. २८ वर्षीय महिलेची प्रकृती चिंताजनक आहे. तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून उपचार सुरु आहेत. घटना गुरुवारी सायंकाळी घडली आहे.