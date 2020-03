Coronavirus : 'कोरोना भारतात येऊ दे रे देवा'; अभिनेत्याची प्रार्थना

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे. या व्हायरसची लागण झाल्यामुळे आत्तापर्यंत 20 हजार हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. त्यावर आता एका अभिनेत्याने कोरोना व्हायरसची लागण भारतीयांनाही व्हावी, यासाठी देवाकडे चक्क प्रार्थना केली आहे.

कोरोनामुळे आत्तापर्यंत अनेकजण दगावले आहेत. हा व्हायरस जगाला विळखा घालत आहे, अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. जवळजवळ 25 देशांमध्ये या व्हायरसची लागण झाली. यातील रुग्णांचे प्रमाणही वाढत आहे. मात्र, भारताला या व्हायरसचा धोका अद्याप बसला नाही. असे असताना आता अभिनेता कमाल खान यांनी ट्विट करत यावर खळबळजनक वक्तव्य केले.

कमाल खान यांनी ट्विट करत म्हटले, की कोरोना व्हायरस भारतात लवकर यावा, त्यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना करत आहे. कोरोना जर भारतात आला तर देशातील लोक हिंदू, मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन असे धार्मिक मतभेद सोडून एकत्र येतील आणि या कोरोना व्हायरसची लढा देतील.

I pray to GOD for the #caronavirusoutbreak in India as soon as possible. May be, we all Hindu Muslim Sikh Christians become brothers again to fight against #coronavirus!

