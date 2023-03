Ashraf Ahmed: 'मला भूक लागलीये, काहीतरी खायला द्या, नाहीतर मला..' अतिकचा भाऊ पोलिसांसमोर झाला व्याकूळ

माफिया अतिक अहमदचा भाऊ अशरफ अहमद याला बरेली तुरुंगात आणण्यात आले आहे. दरम्यान, तुरुंगातील एका अधिकाऱ्याने दोन आठवड्यांत जीवे मारण्याची धमकी दिली असल्याचा दावा अशरफ याने केला आहे. तसेच माझ्यावर लावलेले आरोप खोटे असल्याचेही त्याने सांगितले. इतकेच नव्हे तर, मुख्यमंत्र्यांना माझी वेदना कळते, त्यांच्यावर खोटे गुन्हेही दाखल झालेत. असही अशरफ यावेळी म्हणाला. (I will be killed in Atiq Ahmed brother allegedly threatened by officer)

उमेशपाल अपहरण प्रकरणात निर्दोष सुटलेला अतिकचा भाऊ अश्रफ याने सांगितले की, माझा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. पण उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. अशातच तो अधिकाऱ्यांसमोर व्याकूळ झाल्याचे पाहायाला मिळाले. मला भूक लागलीये, काहीतरी खायला द्या अशी विनंती पोलिसांना अशरफने केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्याला धमकी दिल्याचे अशरफ अहमदचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांनी नाव देण्यास नकार दिला. तो रोजा करत आहे. पण त्याला दुसऱ्या कारागृहात आणल्यावर वाटेत त्याला काहीही खायला दिले गेले नाही.

यावर अतिक अहमदनेही भाष्य केलं आहे. जर त्याला मारले गेले तर तो त्या अधिकाऱ्याचे नाव एका बंद लिफाफ्यात भारताचे सरन्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवेल. असं अतिक अहमद म्हणाला.

अश्रफवर 52 गुन्हे दाखल आहेत. बरेली तुरुंगात असतानाच उमेश पाल याच्या हत्येचा कट रचल्याचाही त्याच्यावर आरोप आहे. बरेली तुरुंगात अश्रफ यांची भेट घेतल्यानंतर उमेश पाल याच्या हत्येचे षडयंत्र रचल्याचा दावा आहे.

बरेली कारागृहात अशरफला विशेष सुविधा पुरवल्याबद्दल पोलिसांनी यापूर्वीच दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. यामध्ये जेल कॉन्स्टेबल शिवहरी आणि जेल कॅन्टीनला भाजी पुरवठा करणारे दयाराम उर्फ ​​नन्हे यांचा समावेश आहे. सद्दामच्या नावावर आणखी एक एफआयआर दाखल आहे. तो अतिक अहमदचा भाऊ अशरफचा मेहुणा आहे.