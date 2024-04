Rahul Gandhi : पक्षाने सांगितले तर अमेठीतूनही लढू; राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका केली स्पष्ट

if congress election committee gave chance i will contest from amethi lok sabha poll Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने निर्देश दिल्यास आपण अमेठीतून निवडणूक लढण्यास सशर्त तयार असल्याचे आज काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले. अमेठीच्या संदर्भात आज पहिल्यांदाच राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राहुल गांधी व समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांची आज गाझियाबाद येथे संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना राहुल गांधी म्हणाले,‘‘ काँग्रेस पक्षात उमेदवार ठरविण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक समिती आहे. या समितीने मला अमेठीतून निवडणूक लढविण्याचा ठराव केला व या ठरावाला काँग्रेस श्रेष्ठीने होकार दिल्यास मी लढण्यास तयार आहे.’’ अमेठीत येत्या २५ मे रोजी मतदान होणार आहे. केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना खंडणी वसूल करण्याचे रॅकेट होते, असा आरोप राहुल यांनी आज पुन्हा केला. निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी पारदर्शक पद्धती होती, हा मुलाखतीदरम्यान पंतप्रधानांनी केलेला दावा खोटा असल्याचेही राहुल म्हणाले. पद्धत पारदर्शक पद्धती होती तर कंपन्यांचे नाव गुप्त राखण्याचे कारण काय, असा सवाल राहुल यांनी विचारला. ही मुलाखत एक फ्लॉप शो होता, असा टोला त्यांनी मारला. ‘भाजपला मिळतील १५० जागा’ यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला केवळ १५० जागा मिळतील, असा दावा राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी केला. ‘भाजपला १८० जागा मिळतील, असे वाटत होते; पण आता १५० पेक्षा अधिक जागा मिळणार नाहीत,’ असे दोघांनी सांगितले. भाजप हे भ्रष्टाचाराचे गोदाम : अखिलेश ‘‘देशातील सर्व भ्रष्टाचारी आता भाजपत आहेत. भाजप आता भ्रष्टाचाराचे गोदाम झाले आहे,’’ अशा शब्दांत उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, ‘‘उत्तर प्रदेशात डबल इंजिनचे सरकार असल्याचा गाजावाजा केला जातो. प्रचारात मात्र एकाच व्यक्तीचे छायाचित्र दिसत आहे. डबल इंजिनवाल्या दुसऱ्या नेत्याचे (योगी आदित्यनाथ) छायाचित्र फलकांमधून गायब झाले आहे. निवडणुकीनंतर पंतप्रधान मोदींचे छायाचित्रही गायब होणार आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातून सुरू झालेली ही सुनामी आता संपूर्ण उत्तर प्रदेशात पसरणार असून भाजपला फार कमी जागांवर विजय मिळेल.’’