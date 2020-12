PM मोदींनी शेतकऱ्यांची 'मन की बात' ऐकली नाही तर बळीराजा रेल्वे ट्रॅकवर उतरणार

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले १५ दिवस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चर्चेचे आवतण सरकारने पुन्हा दिले असतानाच शेतकरी संघटना मात्र तिन्ही कायदे रद्द करा, या भूमिकेवर ठाम आहेत. सरकारने मागण्या मान्य केल्यास देशभरात रेल्वे रोको करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी आज दिला.

सरकारचे लेखी प्रस्ताव कालच फेटाळणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी आजच्या बैठकीनंतर सांगितले की, आम्ही सरकारला कायदे रद्द करण्यासाठी दहा डिसेंबरची मुदत दिली होती. पण सरकारची आठमुठी भूमिका आहे. सरकारने आमची मागणी ऐकली नाही व कायदे रद्द केले नाहीत तर, लवकरच साऱ्या भारतातील रेल्वे रूळांवरही धरणे आंदोलने सुरू करू. सारी रेल्वेवाहतूक ठप्प पाडली जाईल, असा कडक इशारा आंदोलकांच्या वतीने देण्यात आला. संयुक्त शेतकरी संघर्ष समिती लवकरात लवकर देशव्यापी ‘रेल रोको’ आंदोलनाच्या तारखेची घोषणा करेल असेही सांगण्यात आले.

सरकार म्हणतंय, शेतकऱ्यांना लिखित आश्वासन देण्यास तयार, पण...

The Central government has admitted that the laws have been made for traders. If agriculture is State subject, they do not have the right to make laws regarding it: Balbir Singh Rajewal, Bhartiya Kisan Union (R)#FarmLaws https://t.co/mjH9zAqbEx pic.twitter.com/E0DZMpQDlk