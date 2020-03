Coronavirus : 'आयफा'नंतर देशाची प्रतिष्ठा जपणारे 'हे' कार्यक्रमही रद्द!

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घालायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे या व्हायरसचे स्पीड लक्षात घेता केंद्र सरकारने अघोषित काळासाठी जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत. तसेच नागरिकांनी गर्दीपासून दूर राहावे, असे आवाहनही केले आहे.

याचा परिणाम इतर क्षेत्रांप्रमाणे बॉलिवूडवरही झाला आहे. भोपाळमधील इंदूर शहरात नियोजित इंटरनॅशनल इंडियन फिल्म अॅकडमी अॅवॉर्ड्स (आयफा) हा सोहळा पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्याची नवी तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे आयफाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

आयफाचा सोहळा २७ ते २९ मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, कोरोनाच्या धास्तीने तो तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. मध्यप्रदेशात पहिल्यांदाच हा सोहळा पार पडत असल्यामुळे त्याची जोरदार तयारी सुरू होती. मात्र, कोरोनाने सर्वांच्या आनंदावर पाणी फेरले आहे.

International Indian Film Academy Awards: With due regard to the growing concerns around the spread of the #COVID19 virus and, after consulting the Madhya Pradesh government, it has been decided to postpone the event (originally scheduled at the end of March) to a later date. pic.twitter.com/zNQWMmBKsu — ANI (@ANI) March 6, 2020

आयफा रद्द झाल्याचे समजताच ‘लोट्स मेकअप इंडिया फॅशन वीक’ हा शो याच महिन्यात होणार होता. तोदेखील पुढे ढकलण्यात आला आहे. अनेक सेलिब्रिटीजनी फॅशन शो आणि त्यांच्या चित्रपटांचे चित्रीकरण पुढे ढकलले आहे.

वाघा-अटारी सीमेवरील सोहळा रद्द

वाघा-अटारी सीमेवरील रिट्रीट सोहळा नेहमीच प्रेक्षकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत असतो. आता सरकारच्या सूचनेनुसार सीमा सुरक्षा दलाच्या तुकड्या संचलन करतील, पण येथे लोकांना एकत्र येण्यास मात्र मज्जाव करण्यात आला आहे. आता प्रेक्षकांशिवाय हा कार्यक्रम पार पडणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. लोकसभेच्या प्रशासनानेही संसद सदस्यांसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

Border Security Force on suspension of Retreat ceremony at Atari:BSF troopers will continue performing Retreat ceremony. As per govt guidelines,congregations are to be avoided,hence visitors to ceremony will not be entertained & it will be conducted without visitors.#Coronavirus pic.twitter.com/8gDBhHiGFJ — ANI (@ANI) March 6, 2020

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बलाने 'होली मिलन' कार्यक्रम रद्द केल्यानंतर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलानेही पुढील आठवड्यातील त्यांच्या स्थापनादिनाचा कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

