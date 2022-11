नवी दिल्ली : भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या कायद्याच्या मसुद्यात ती (She) आणि तीला (her) या सर्वनामांचा वापर सर्व जेंडर्ससाठी करण्यात आला आहे. केंद्रानं डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 चा मसुदा शुक्रवारी सादर केला असून यावर जनतेची मतं मागवण्यात आली आहेत. या विधेयकात या दोन सर्वनामांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. (In a first India uses she her to refer to all genders in draft law)

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्री अश्विनी वैश्नव यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, मोदी सरकारनं तात्विक स्तरावर या नव्या कायद्याच्या मसुद्यात त्याला (him) आणि त्याचा (his) या सर्वनामांऐवजी जाणीवपूर्णक ती (She) आणि तीला (her) या सर्वनामांचा वापर करण्यात आला आहे. या विधेयकाचा हेतू भारतातील इंटरनेट युजर्सना ऑनलाईन धोक्यांपासून सुरक्षा तसेच विश्वासार्ह डिजिटल व्यवस्था मिळावी हा आहे. अनेक महिन्यांपासून लोकसभेत सादर करण्यात आलेलं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारनं मागे घेतलं. त्यानंतर हे नवं विधेयक शुक्रवारी सादर केलं जे सध्या हरकतींसाठी सार्वजनिक करण्यात आलं आहे.

सहा प्रकारच्या दंडांची तरतूद

या नव्या विधेयकात सहा विविध प्रकारच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कंपन्यांसाठी आणि नॉनकंपन्यांसाठी हे दंड लागू असणार आहेत. वैयक्तिक डेटा चोरीसाठी २५० कोटी रुपयांचा दंड प्रस्तावित आहे. तसेच मुलांच्या संदर्भातील डेटा लीक झाल्यास २०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. कायद्याच्या कलम 11 आणि 16 अंतर्गत महत्त्वपूर्ण तरतुदींनुसार अतिरिक्त जबादाऱ्यांची पूर्तता न केल्यास अनुक्रमे 150 कोटी आणि 10 कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. शेवटी, (1) ते (5) मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या या कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न केल्यास आणि त्याखाली बनवलेले कोणतेही नियमांसाठी 50 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.

या कायद्याची गरज काय?

डेटा लीकमुळं भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा निर्माण होऊ नये तसेच देशाची सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध जपण्यासाठी तसेच देशातील वैयक्तिक डेटावर प्रक्रियेला सूट देता येणार आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे किंवा कोणत्याही चिथावणीखोर व्यक्तव्यांना प्रतिबंधित करणे यासाठी हा नवा कायदा सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वीचं विधेयक अर्थात वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 चा मसुदा तयार करताना संपूर्ण तत्त्वांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती. यांमध्ये व्यक्तींचे अधिकार, वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांची कर्तव्ये आणि नियामक फ्रेमवर्क यांचा समावेश होता.