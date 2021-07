नोएडातील ३०० लोकांची दलित वस्ती अद्यापही लसीपासून वंचित!

नोएडा : देशानं कोरोनाच्या उद्रेकाच्या दोन भीषण लाटा अनुभवल्या आहेत. यानंतर आता तिसरी लाटही येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात लसीकरणाचा वेग वाढवण्यावर सरकारनं भर दिला आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे राजधानी दिल्लीच्या (NCR Delhi) अगदी जवळ असलेल्या उत्तर प्रदेशातील नोएडा (Noida) येथे ३०० लोकांच्या एका दलित वस्तीतील अद्याप एकाही व्यक्तीला कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात आलेली नाही. इथल्या लोकांना लसीकरणाबाबत माहिती नसल्याचं तसेच त्यांच्यासाठी कोणीही लस घेऊन आलं नसल्याचं इथल्या नागरिकांनी म्हटलं आहे. (In UP not a single person in the Dalit community of 300 people got vaccinated)

मोजो स्टोरीच्या वृत्तानुसार, "नोएडामधील सदरपूर गावात सुमारे ३०० लोकांची वस्ती आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दलित समाजातील गरीब मजूर लोक राहतात. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहिम सुरु असताना या वस्तीत अद्याप एकाही व्यक्तीला लस देण्यात आलेली नाही. या गावातील ग्रामस्थांच्या मते, "त्यांच्या वस्तीत कोणीही आरोग्य कर्मचारी लस देण्यासाठी येत नाहीत. अशिक्षित असल्यानं या गावातील कोणालाही लसीकरणासाठी ऑनलाइन नोंदणी करता येत नाही. त्यामुळेच आजवर कोणालाही लस घेता आलेली नाही."

सरकारनं लसीकरणाचे कॅम्प आयोजित करायला हवेत

या ग्रामस्थांनी असंही म्हटलं की, "सरकारने ठिक-ठिकाणी लसीकरणाचे कॅम्प आयोजित केले असते तर बरं झालं असतं. त्यामुळे आमच्या गावातील लोकांनाही लस मिळू शकली असती. लोकांना लसीची भीती वाटते पण तरीही आमची इच्छा आहे की आम्हाला लवकरात लवकर लस मिळावी."

भारतात सर्वात मोठं आणि वेगवान लसीकरण - भाजप

दरम्यान, भारतातील लसीकरण मोहिमेला भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी जगातील सर्वात मोठं आणि वेगवान लसीकरण अभियान असल्याचं म्हटलं आहे. आपण आज अमेरिकेलाही माग टाकलं असून भारतात ३२.३६ कोटी लसीकरणाचे डोस दिले गेले आहेत. तर अमेरिकेत आजवर ३२.३३ कोटी लसींचे डोस दिले गेले आहेत. लसीकरणात आपण ब्रिटन, इटली, जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांच्याही पुढे गेलो आहोत, असंही नड्डा यांनी म्हटलं आहे.