नवी दिल्ली : विरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्या समन्वय समितीची पहिली बैठक दिल्लीत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीत चार प्रमुख गोष्टींवर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच आघाडीची पहिली सार्वजनिक सभा कुठे आणि कधी होणार यावर शिक्कामोर्तब झालं. काँग्रेसचे प्रवक्ते केसी वेणुगोपाल यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. (INDIA Alliance Meeting first meeting of Coordination Committee is over there was discussion on four programme)

अभिषेक बॅनर्जी गैरहजर

वेणुगोपाल म्हणाले, "शरद पवारांच्या निवासस्थानी आज इंडिया आघाडीची बैठक पार पडली. या बैठकीला तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी हजर राहू शकले नाहीत कारण ईडीनं त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. पण उर्वरित सदस्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली"

'या' चार मुद्द्यांवर झाली चर्चा

या बैठकीत चार प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचं यावेळी वेणुगोपाल यांनी सांगितलं.

संयुक्त सभा - इंडिया आघाडातील सर्व पक्षांच्यावतीनं एकत्रितरित्या देशातील विविध भागात सभा घेण्यात येतील. जागा वाटप - जागा वाटपांची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी याबाबत चर्चा. याबाबत आघाडीतील सदस्य पक्षांनी चर्चा करुन लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा. जनगणना - जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सर्व पक्षांनी अजेंड्यावर घ्यायचा यावर बैठकीत सहमती झाली. माध्यमांशी चर्चा - माध्यमविषयक उपसमितीकडून आलेल्या सूचनेनुसार, विविध वृत्तवाहिन्यांवर जे अँकर्स भडकाऊ चर्चा घडवून आणतात. त्यांच्या कार्यक्रमात इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी जायचं नाही.

पहिली सभा कधी अन् कुठे?

इंडिया आघाडीची पहिली सार्वजनिक सभा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात भोपाळ इथं होईल. या सभेत महागाई, बेरोजगारी आणि भाजपच्या राज्यात कशा प्रकारे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे या मुद्द्यांचा समावेश असेल, अशी माहितीही यावेळी वेणुगोपाल यांनी दिली.