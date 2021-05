By

नवी दिल्ली - देशात कोरोनाच्या (Coronavirus) दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं असून मे महिन्यात आतापर्यंत 80 हजारांहून जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. शुक्रवारी दिवसभरात देशात (India) 2 लाख 57 हजार नवीन रुग्ण आढळले. तर 3 लाख 57 हजार 630 जण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले. दरम्यान, एका बाजुला कोरोनाच्या नव्या रुग्णांची संख्या कमी आणि कोरोनामुक्तांचा आकडा वाढत असला तर मृत्यू संख्या चिंता वाढवणारी आहे. गेल्या 24 तासात देशात 4 हजार 194 जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. (india Corona update 22 may 2021 new cases low but death toll cross 4 thousand)

आतापर्यंत भारतात 2 कोटी 62 लाख 89 हजार 290 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर 2 कोटी 30 लाख 70 हजार 365 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. आतापर्यंत देशात 2 लाख 95 हजार 525 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तर सध्या देशात 29 लाख 23 हजार 400 सक्रीय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात लसीकऱण मोहिमसुद्धा सुरु करण्यात आली आहे. आतापर्यंत भारतात 19 कोटी 33 लाख 72 हजार 819 जणांना लस देण्यात आली आहे.

हेही वाचा: मे घातक महिना, ८३,१३५ मृत्यू, २१ दिवसात ७१ लाख रुग्ण

गेल्या महिन्याभरात पहिल्यांदाच एका दिवसात नवीन रुग्ण कमी संख्येनं आढळले आहेत. याआधी 16 एप्रिलला 2 लाख 34 हजार नवीन रुग्ण आढलले होते. तर सक्रीय रुग्णांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. जवळपास एका दिवसात सक्रीय रुग्णांची संख्या 1 लाख 4 हजार 868 इतकी कमी झाली. तर सक्रीय रुग्णांची संख्याही गेल्या 24 दिवसात पहिल्यांदा 30 लाखांपेक्षा कमी आला आहे. याआधी 27 एप्रिलला देशात 29 लाख 72 हजार सक्रीय रुग्ण होते.