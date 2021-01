corona update: 24 तासात 163 जणांचा मृत्यू; 10 लाखांपेक्षा अधिकांचे लसीकरण 

नवी दिल्ली- देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासात देशात 14,545 कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळून आले असून 18,002 जणांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गेल्या 24 तासाच 163 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंबंधीची माहिती दिली आहे.

देशात आतापर्यंत 1,06,25,428 कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत, तर 1,02,83,708 रुग्णांनी या विषाणूवर मात केली आहे. देशात सध्या 1,88,688 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. कोरोना विषाणूने आतापर्यंत 1,53,032 लोकांचा बळी घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

India reports 14,545 new #COVID19 cases, 18,002 discharges, and 163 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,06,25,428

Active cases: 1,88,688

Total discharges: 1,02,83,708

Death toll: 1,53,032

Total vaccinated: 10,43,534 pic.twitter.com/kZppgyGnMZ

— ANI (@ANI) January 22, 2021