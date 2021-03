कोरोनाची दुसरी लाट धोकादायक! २४ तासांत भारतात ५३ हजार ४७६ नव्या रुग्णांची नोंद

India Coronavirus Total Cases : भारतामध्ये दिवसाणिक कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होतच आहे. गुरुवारी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येनं ५० हजारांचा टप्पा पार केला आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे देशभरातील लोकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. गुरुवारी आरोग्य मंत्रालयानं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील २४ तासांत देशात ५३ हजार ४७६ नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर २६ हजार ४९० जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. २५१ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1,17,87,534 इतकी झाली आहे. आतापर्यंत 1,12,31,650 इतक्या जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर सध्या तीन लाख ९५ हजार १९२ जणांवर उपचार सुरु आहेत. कोरानामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या 1,60,692 इतकी आहे. दुसरीकडे केंद्राने या संसर्गाला ब्रेक लावण्यासाठी वेगाने लसीकरण करण्यावर भर दिला आहे. पाच कोटींपेक्षाही अधिक जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि गुजरात या पाच राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढतो आहे. या पाचही राज्यांतील नव्याने बाधित रुग्णांचे प्रमाण ७७.४४ टक्के एवढे असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India reports 53,476 new #COVID19 cases, 26,490 recoveries, and 251 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

