काळजी घ्या! देशात पुन्हा आढळले दीड लाखांपेक्षा जास्त नवीन कोरोना रुग्ण

करोना विषाणूच्या संसर्गाचा वेग प्रचंड वाढला असून, फेब्रुवारीपासून होत असलेल्या रुग्णवाढीने रविवारी नवा उच्चांक नोंदवला आहे. मागील २४ तासांतील आकडेवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केली असून, खडबडून जागं करणारेच आकडे समोर आले आहेत. गेल्या २४ तासांत देशात दीड लाखांपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसागणिक वाढतच चालला आहे. दररोज कोरोनाची संख्या वाढतच आहे.

आरोग्य मंत्रायलानं दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत देशात एक लाख ५२ हजार ८७९ नव्या रुग्णांची वाढ झाली आहे तर तब्बल ८३९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यंदाच्या वर्षातील एका दिवसातील ही सर्वाधिक वाढ आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, २४ तासांत ९० हजार ५८४ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे.

देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या एक कोटी ३३ लाख ५८ हजार ८०५ इतकी झाली आहे. तर एक लाख ६९ हजार २७५ जणांचा मृत्यू झालाय. देशात आतापर्यंत एक कोटी २० लाख ८१ हजार ४४३ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. सध्या ११ लाख ८ गडाक ८७ रुग्ण उपचाराधिन आहेत.

