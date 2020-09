corona updates: मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचा कहर; उच्चांकी रुग्णवाढ

नवी दिल्ली: मागील दोन दिवसात भारतात कोरोनाचे रुग्ण कमी झाल्याचे दिसले होते. पण मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा लाखाच्या जवळ गेला आहे. तसेच आतापर्यंत देशातील कोरोनाची बाधा झालेल्या रुग्णांचा आकडा 51 लाखांच्या वर गेला आहे. दिवसेंदिवस कोरोचा कहर भारतात वाढतानाच दिसत आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 97 हजार 894 रुग्ण वाढले असून 1,132 नवीन कोरोनाच्या रुग्णांचं निदान झालं आहे. कालची कोरोनाचा आकडा धरुन देशातील कोरोनाची बाधा झालेल्यांचा आकडा 51 लाख 18 हजार 254 वर गेला आहे. सध्या देशात 10 लाख 9 हजार 976 कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत देशात 40 लाख 25 हजार 80 रुग्ण बरे झाले आहेत. तर आतापर्यंत देशात 83 हजार 198 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ( Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

काल एका दिवसात जवळपास 83 हजार कोरोनामुक्त झाले आहेत. भारतातील कोरोनाचे रुग्ण 40 लाखांवरुन 50 लाखांवर जायला फक्त 11 दिवस लागले आहेत. ही आतापर्यंतची सगळ्यात कमी दिवसात वाढलेली कोरोना रुग्णसंख्या आहे. कारण यापुर्वी 10 लाख कोरोना रुग्णवाढीस यापेक्षा जास्त दिवस लागले होते. तसेच सध्या देशातील कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर 1.63 टक्के आहे.

