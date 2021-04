देशात पुन्हा लॉकडाऊन? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दिलं उत्तर

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊनसारखे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे आता देशातही पुन्हा लॉकडाऊन लागणार का अशी चर्चा सुरु आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सीतारामण यांनी म्हटलं की, सध्यातरी देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्याची सरकारची कोणतीच योजना नाही. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदासुद्धा देश पूर्ण लॉक केला जाणार नाही. पण कोरोनाला रोखण्यासाठी स्थानिक स्तरावर नियंत्रणासाठी खास पावले उचलली जातील. जागतिक बँक ग्रुपचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांच्यासोबत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत सीतारामण यांनी भारताच्या विकासासाठी आणखी कर्जाबद्दल जागतिक बँकेचं कौतुक केलं.

अर्थ मंत्रालयाने ट्विटरवर म्हटलं की, अर्थ मंत्र्यांनी कोरोना व्हायरसला पुन्हा संसर्ग रोखण्यापासून पंचसूत्रीचा अवलंबं करणार असल्याचं सांगितलं. यामध्ये तपासणी, ओळख पटवणे, उपचार करणे, लसीकरण आणि कोरोनाला रोखण्यासाठी आवश्यक त्या नियमांचे पालन करणं यांसारखी कोणती पावलं उचलणार आहे याची माहिती दिली.

