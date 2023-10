India-Canada: भारत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! काही विशिष्ट श्रेणीतील कॅनडा नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा सुरु

नवी दिल्ली- भारत आणि कॅनडामध्ये सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारताने विशिष्ट श्रेणीतील कॅनडा नागरिकांना व्हिसा देण्याचे पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता बिझनेस व्हिसा, मेडिकल व्हिसा आणि कॉन्फरन्स व्हिसा देणे सुरु केले जाणार आहे. (India has decided to resume visa services for some Canadian citizens in some categories)

भारत आणि कॅनडामधील संबंध ताणले गेल्यानंतर केंद्र सरकारने व्हिसा सेवांवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा फटका कॅनडातील आणि भारतीय अनेक नागरिकांना बसला होता. केंद्र सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे काही श्रेणीतील कॅनडियन नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

कॅनडातील भारताच्या उच्चायुक्तालयाने यासंदर्भात एक नोटिफिकेशन जारी केले आहे. सध्याच्या सुरक्षेविषयी परिस्थितीचे अवलोकन केल्यानंतर काही श्रेणींतील कॅनडातील नागरिकांसाठी पुन्हा व्हिसा सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे, असं पत्रामध्ये उच्चायुक्तालयाने म्हटलं आहे.

खलिस्तानी दहशतवादी निज्जर याच्या हत्त्येप्रकरणी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतावर गंभीर आरोप केले होते. भारतीय गुप्तचर यंत्रणेने निज्जर याची हत्या केल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे भारत आणि कॅनडातील संबंधांमध्ये वादळ निर्माण झाले आहे. भारताने तात्काळ कॅनडातील नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

भारतात कॅनडाचे उच्चायुक्त जास्त प्रमाणात आहेत. त्यामुळे त्यांची संख्या कमी करण्यात यावे असे निर्देशही भारताने कॅनडाला दिले होते. त्यानंतर कॅनडाने ४१ राजदूत परत बोलवण्याचा निर्णय घेतला. भारत आणि कॅनडातील संबंध टोकाला गेल्याचं हे निदर्शक होतं. पण, भारताच्या नव्या निर्णयामुळे संबंधात थोडी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)