Corona Updates: दिलासादायक! जगभरात भारताचा रिकव्हरी रेट सर्वाधिक आणि मृत्यूदरही सर्वात कमी

नवी दिल्ली: मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 730 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून नवीन 63 हजार 509 रुग्णांचे निदान झाले आहे. सोमवारी देशात कोरोना 60 हजारांपेक्षा कमी रुग्ण आढळले होते. आतापर्यंतचा देशातील कोरोनाची रुग्णांचा आकडा 72 लाख 39 हजार 360 झाला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे त्यातील 63 लाख 1 हजार 928 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत.

सध्या देशात 8 लाख 26 हजार 876 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. तसेच आतापर्यंत देशात 1 लाख 10 हजार 586 रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health and Family Welfare) दिली आहे.

भारताचा रिकव्हरी रेट सर्वाधिक-

जगभरात प्रति 10 लाखांमागे 4 हजार 794 आढळले आहेत. तर भारतामध्ये जगातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात कमी म्हणजे 5 हजार 199 कोरोना रुग्णांचे निदान झाले आहे. तर ब्रिटन (8893), रशिया (8992), फ्रान्स (10,838), दक्षिण आफ्रिका (11,675), अमेरिका (23,072) आणि सर्वाधिक ब्राझीलमध्ये ( 23,911) या देशांत प्रति 10 लाखांमागे कोरोना रुग्णांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

