नवी दिल्ली : उत्पादन क्षेत्राच्या कमजोर कामगिरीमुळं देशाचा चालू वर्षातील (२०२२-२३) आर्थिक विकास दरात (GDP) घट झाली असून तो ७ टक्के राहू शकतो असा यंदाचा पहिला अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी हा दर ८.७ टक्क्यांवर राहिला होता. राष्ट्रीय मिळकतीबाबत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं (NSO) शुक्रवारी हा अंदाज वर्तवला आहे. (India real GDP to grow at 7 pc in FY23 says First Advance Estimates)

एनएसओच्या माहितीनुसार, स्थिर मुल्यावर (२०११-१२) आधारित आर्थिक विकास दर २०२२-२३ मध्ये १५७.६० लोख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ३१ मे २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या २०२१-२२ च्या अस्थायी अनुमानामध्ये हा अंदाज १४७.३६ लाख कोटी रुपये राहिल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

जीडीपी काय असतो?

देशांतर्गत निश्चित कालावधीमध्ये उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि सेवा यांची एकूण किंमत सांगण्याच काम सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी करतं. चालू वर्षात हा जीडीपी ७ टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात तो ८.७ टक्के होता.