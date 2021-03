२४ तासांत २७५ जणांचा मृत्यू तर ४७, २६२ नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद

कोरोना महामारीमुळे गतवर्षी घेण्यात आलेल्या लॉकडाउनला आज वर्ष झालं आहे. उपाययोजना करुनही अद्याप देशात कोरोना महामारी आटोक्यात आल्याचं चित्र दिसत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. आठवडाभरापासून देशातील एकूण करोनाबाधित रुग्णांची संख्या ४० हजारांच्या पुढे असल्याचं आकेडावारीतून समोर येत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आणि मध्यप्रदेशसारख्या प्रमुख सहा राज्यानं देशाची चिंता वाढवली आहे. या सहा राज्यात नव्या रुग्णांची संख्या ८० टक्केंपेक्षा जास्त आहे. बुधवारी आरोग्य मंत्रालयानं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत देशात ४७ हजार २६२ नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळळे आहेत. तर २३९०७ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. २४ तासांतील मृत्यूचा आकडाही वाढला आहे. गेल्या २४ तासांत देशात २७५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यंदाच्या वर्षातील ही सर्वात मोठी आकडेवारी आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या एक कोटी १७ लाख ३४ हजार ०५८ इतकी झाली आहे. कोरोनावर मात करणाऱ्यांचीही संख्या वाढता वाढता वाढत आहे. देशात आतापर्यंत ठणठणीच झालेल्यांची संख्या एक कोटी १२ लाख ०५ हजार १६० इतकी आहे. दुसरीकडे उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येनं साडेतीन लाखाचा पल्ला ओलांडला आहे. सध्या भारतामध्ये तीन लाख ६८ हजार ४५७ जणांवर उपचार सुरु आहेत. तर आतापर्यंत एक लाख ६० हजार ४४१ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

