भारताला कोरोनाचा विळखा! दिवसभरात आढळले 93,249 नवीन रुग्ण 

कोरोना महामारीनं भारताला विळखा घातल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. मागील काही दिवसांपासून देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील 24 तासांत देशात 93 हजार 249 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. यंदाच्या वर्षातील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, पंजाब आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. दररोज आढळणाऱ्या नवीन कोरोना रुग्णातील 62 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्र गेल्या 24 तासांत 49 हजारांपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ दिसून आली. महाराष्ट्रातील वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येबाबात केंद्रानेही चिंता व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 24 तासांत 93 हजार 249 नवीन रुग्णांची भर पली तर 60 हजार 48 जणांनी कोरोनावर मात केली. मागील 24 तासांत 513 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. भारतामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या एक कोटी 24 लाख 85 हजार 509 इतकी झाली. तर आतापर्यंत एक कोटी 16 लाख 29 हजा 289 जणांनी कोरोनावर मात केली. देशात सध्या सहा लाख 91 हजार 597 कोरोना रुग्ण उपचाराधीन आहेत. तर तब्बल एक लाख 64 हजार 623 जणांचा मत्यू झाला आहे.

India reports 93,249 new #COVID19 cases, 60,048 discharges, and 513 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total vaccination: 7,59,79,651 pic.twitter.com/026IX9OPtW