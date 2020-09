corona updates: मागील 24 तासांत देशात सर्वाधिक कोरोना चाचण्या

नवी दिल्ली: भारतात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. देशात दररोज कोरोना रुग्णवाढीचा आकडा 90 हजार ते 1 लाखांदरम्यान वाढताना दिसतोय. ही प्रतिदिन रुग्णवाढ आता लाखांचा आकडा लवकरच पार करेल अशी परिस्थिती आहे. दुसरीकडे देशात शनिवारी (19 सप्टेंबर) आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. शनिवारी एका दिवसात देशात कोरोनाच्या 12 लाख चाचण्या झाल्या आहेत. तसेच काल झालेल्या देशातील कोरोना चाचण्या धरुन देशात 19 सप्टेंबरपर्यंत 6 कोटी 36 लाख 61 हजार 60 कोरोना चाचण्या झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा शनिवारी 54 लाखांच्या वर गेला आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 92 हजार 605 नवीन रुग्णांचं निदान झालं असून 1,133 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर देशात आतापर्यंत 54 लाख 620 लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. तसेच दिलासादायक बाब म्हणजे 19 सप्टेंबरपर्यंत 43 लाख 3 हजार 44 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. देशात आतापर्यंत 86 हजार 752 जण कोरोनाचे बळी ठरले आहेत.

In the last 24 hours, 12 lakh tests were conducted across the country which is an all-time record high. Total #COVID19 tests more than 6.37 crore: Ministry of Health pic.twitter.com/iB8yCcUVHD