हात न लावता वाजवा घंटा, मंदिरात मुस्लीम व्यक्तीने केली 'अशी' सोय

भोपाळ - भारतात कोरोनाने कहर केला असून तब्बल दोन महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर आता नियम शिथिल करण्यात येत आहेत. मात्र यामध्ये लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसंच धार्मिक स्थळेही सुरु करण्यात आली आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने खास नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. मंदिरांमध्ये मूर्तीला स्पर्श करण्यास मनाई कऱण्यात आली आहे. यातच मंदिरातील घंटाही सर्वांना वाजवता येणार नाही. यावर एका मंदिरात जुगाड कऱण्यात आला आहे. हात न लावताच घंटा वाजवता येईल अशी सिस्टिम नाहरु खान नावाच्या माणसाने केली आहे.

नाहरु खान हे युट्यूब पाहून अनेक आश्चर्यचकीत करणाऱ्या वस्तू तयार करतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सॅनिटायझिंगसाठी ऑटोमेटेड मशिन तयार केलं होतं. त्यांच्या या कामाचं कौतुकही झालं होतं. आता पुन्हा एकदा त्यांचे नाव चर्चेत आलं आहे. त्यांनी सेन्सर असलेली घंटा तयार केली आहे.

MP: A man, Nahru Khan has installed contactless bell at Pashupatinath Temple, Mandsaur. He says "We listen to azan, so I thought clanging of bells should also be heard. It works on proximity sensor (able to detect presence of nearby objects without physical contact)". #COVID19 pic.twitter.com/bjY13EqZk6

