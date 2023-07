नवी दिल्ली : विरोधीपक्षांची आज बंगळुरु इथं बैठक पार पडली या बैठकीत नव्या आघाडीची घोषणा करण्यात आली. या आघाडीला भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी सर्वसमावेशक आघाडी (इंडिया) असं नाव देण्यात आलं आहे. या INDIA कडं २६ पक्ष आहेत तर भाजपप्रणित एनडीएची आज दिल्लीत बैठक होत आहे, यामध्ये ३८ पक्ष असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पण आगामी काळात देशाचं राजकारण बदलून टाकणाऱ्या या दोन युतींमध्ये किती ताकद आहे. यातील पक्षांमध्ये किती दम आहे हे पाहुयात. (INDIA VS NDA need to know which alliance became strong in Loksabha 2024)

आरोप-प्रत्यारोप

भाजपनं विरोधकांच्या बैठकीवर तर काँग्रेसनं एनडीएच्या बैठकीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. कर्नाटक भाजपनं ट्विट करत विरोधकांच्या बैठकीला 'संधीसाधूंची बैठक' म्हणून हिणवलं. तर काँग्रेसनं एनडीएच्या बैठकीवर ट्विट करत 'भूत' बनलेल्या एनडीएत पुन्हा प्राण फुंकण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचं म्हटलं आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची एकजुट तर होत आहे. पण २०१९च्या निवडणुकीनंतर एनडीएतून अनेक पक्ष बाहेर पडले होते. त्यामुळं मोठा विजय मिळवण्यासाठी एनडीएची तितकी ताकद राहिली आहे का? हे आजच्या बैठकांवर नजर टाकल्यास समजून घेता येईल. (Latest Marathi News)

कोण काणासोबत?

INDIA - काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, जदयू, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), सीपीएम, सपा, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, सीपीआय, आप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, केरळ काँग्रेस (एम), राजद, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, सीपीआय (एमएल), आरएलडी, एमएमके, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केएमडीके, केरळ काँग्रेस, अपना दल (कमेरावादी) आणि एआयएफबी. (Marathi Tajya Batmya)

NDA - भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), रालोपा (पारस), लोपा (पासवान), अपना दल (सोनेलाल), AIDMK, आरपीआय (आठवले), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, आयएमकेएमके, आजसू, एमएनएफ, एनपीएफ, जेजेपी, आयपीएफटी (त्रिपुरा), बीपीपी, पीएमके, एमजीपी, एजीपी, निषाद पार्टी, युपीपीएल, एआयआरएनसी, टीएमसी (तमिळ मनिला काँग्रेस), शिरोमणी अकाली दल संयुक्त, जनसेना, हम, रालोसपा, सुभासपा, बीडीजेएस (केरळ), केरळ काँग्रेस (थॉमस), गोरखा नॅशन लिबरेशन फ्रन्ट, जनातिपथ्य राष्ट्रीय सभा, युडीपी, एचएसडीपी, जनसुराज पार्टी, प्रहार जनशक्ती पार्टी.

कोण ठरणार वरचढं NDA की INDIA?

सन २०१९ च्या लोकसभा निकालाची आकडेवारी आणि मतांची टक्केवारी पाहिल्यास बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. त्यानुसार, या निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएला ३५३ जागांवर विजय मिळाला होता. यांपैकी भाजपला ३७.७ टक्के मतं मिळाली होती. तर एनडीएला एकत्रित ४५ टक्के मतदान झालं होतं. तर बिगर एनडीएतील पक्षांना ५५ टक्के मतदान झालं होतं. पण हे सर्व विखुरलेल्या अवस्थेत होतं.

तर २०१९च्या निवडणुकीत काही विरोधी पक्ष एकत्रित तर काही स्वतंत्रपण लढले होते. यामध्ये काँग्रेसला ५२ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत काँग्रेसला विरोधीपक्ष नेतेपदावर दावा करण्यासाठी १० टक्के जागा कमी पडल्या होत्या. दरम्यान, सध्या INDIA या आघाडीतील पक्षांचे मिळून १५० खासदार आहेत.

दरम्यान, सध्या एनडीएमध्ये समाविष्ट झालेल्या ३८ पक्षांपैकी ६५ टक्के पक्षांकडे एकही लोकसभेची जागा नाही. तर दुसरीकडं INDIAच्या बैठकीत समाविष्ट झालेल्या २६ पक्षांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक पक्षांकडं लोकसभेत एकही खासदार नाही. म्हणजेच जर गेल्या निवडणुकीत एनडीएला ४५ टक्के आणि बिगर एनडीए पक्षांचे मिळून ५५ टक्के जागा होत्या. त्यामुळं बिगर एनडीए पक्ष एकत्र येऊन लढले तर एनडीएपेक्षा वरचढ ठरू शकतात.