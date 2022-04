भारतीय मुस्लिम कठीण काळातून जातोय; ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

By

भारतीय मुस्लिम (Indian Muslim) त्यांच्या धार्मिक परंपरांबाबत १८५७ आणि १९४७ पेक्षा कठीण काळातून जात आहे. मुस्लिमांनी, विशेषत: महिलांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या विरोधात पसरवल्या जात असलेल्या अपप्रचाराला बळी न पडण्याचे आवाहन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी केले. (Indian Muslims are going through difficult times)

अतिरेकी शक्ती दिशाभूल करीत आहेत. मुस्लिम तरुणांना रस्त्यावर उतरवण्यासाठी भडकवत आहेत. राज्यातील मुस्लिमांसाठी (Indian Muslim) ही मोठी परीक्षा आहे. कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लक्ष ठेवून आहे आणि कायदेशीर मार्गाचा विचार करीत आहे. काही लोक मंडळाबाबत गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असेही रहमानी म्हणाले.

मी मुस्लिमांना, विशेषत: मुस्लिम भगिनींना आवाहन करतो की, त्यांनी अशा प्रचाराने प्रभावित होऊ नये आणि असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ देऊ नये, असे व्हिडिओ संदेशात रहमानी म्हणाले. १८५७ मध्ये ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्याचा पहिला संघर्ष झाला. १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. कर्नाटकात (karnataka) अलीकडेच मुलींना शाळेत जाण्यासाठी हिजाब घालण्यास (hijab controversy) मनाई करण्यात आली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असेही रहमानी म्हणाले.