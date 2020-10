ग्लायडर क्रॅश होऊन नौदलाच्या दोन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू

कोची - केरळमध्ये दोन नौदल अधिकाऱ्यांचा अपघातात मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. पॉवर ग्लायडरवरचे नियंत्रण सुटल्यानं आणि क्रॅश झाल्यानं कोचीमध्ये रविवारी अपघात झाला. नौदलाच्या प्रवक्त्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

आयएनएस गरुडातून साउथर्न नेव्हल कमांडच्या नेवल एअर स्टेशनमधून ग्लायडर्सनी उड्डाण केलं होतं. या दुर्घटनेत लेफ्टनंट राजीऴ झा आणि इलेक्ट्रिकल एअर सुनिल कुमार या दोन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. दोघेही नेहमीच्या प्रशिक्षणासाठी निघाले होते.

