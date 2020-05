रेल्वेचा मोठा निर्णय; ३० जूनपर्यंतची तिकीटे रद्द

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकिटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकिटे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे ऑटोमॅटीकपद्धतीने रद्द होणार आहे. यासंदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलं

तिकिटे रद्द केल्यानंतर या तिकिटांचा पूर्ण पैसे प्रवाशांना परत मिळणार असल्याचे रेव्यवे प्रशासनाने सांगितले आहे. रद्द करण्यात आलेल्या तिकिटांमध्ये मेल, एक्सप्रेस तसेच लोकल उपनगरीय रेल्वे तिकिटांचा समावेश आहे. मात्र, स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या श्रमीक विशेष रेल्वे सेवा सुरु राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे.

Indian Railways cancels all tickets booked to travel on or before June 30th, 2020. Refunds given to all tickets booked till 30th June 2020. All special trains and Shramik Special train to however ply as usual. pic.twitter.com/5Pgs09WB2t

