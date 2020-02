चीनमधून भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; पाहा भन्नाट व्हिडिओ

बीजिंग : कोरोनाग्रस्त वुहान शहरातून 323 भारतीयांना आणि मालदिवच्या 7 नागरिकांना एअर इंडियाच्या दुसऱ्या विमानातून रविवारी सकाळी दिल्लीत आणले आहे. दरम्यान, भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहे. हरियाणातील मनेसर या ठिकाणी लष्कराच्या रुग्णालयात त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत भारताने चीनमधून 654 भारतीयांना देशात परत आणल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चीनमधील भारताचे राजदूत विक्रम मिस्त्री यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. ते म्हणाले की, एअर इंडियाच्या दुसऱ्या विमानाने वुहान येथून 323 भारतीय नागरिकांना तसेच मालदिवच्या सात नागरिकांना घेऊन उड्डाण केले आहे. या वेळी त्यांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि हुवेई येथील अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहे. सुमारे 96 तासांपर्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत भारतीयांना एअरलिफ्ट करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडल्याबद्दलही त्यांनी चीनच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. परंतु, सुमारे 25 भारतीय नागरिक स्वसंमतीने चीनमध्येच थांबले असल्याची माहिती मिस्त्री यांनी दिली.

#WATCH Indian students who were brought back from Wuhan, China, dance at the quarantine facility of Indian Army in Manesar, Haryana, where they are currently lodged. #Coronavirus (Source - Indian Army) pic.twitter.com/tGDCTO0cNX

— ANI (@ANI) February 2, 2020