भारतरत्नवर रतन टाटा म्हणाले, लोकांच्या भावना कौतुकास्पद पण...

नवी दिल्ली- सोशल मीडियावर प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांना भारतरत्न दिला जावा अशी मागणी केली जात आहे. यावर पहिल्यांदाच रतन टाटा यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. मला लोकांच्या भावनांचे कौतुक आहे परंतु, अशा मोहिमा बंद केल्या पाहिजेत, असे रतन टाटा यांनी म्हटले आहे. सोशल मीडियावरुन मोठ्याप्रमाणात रतन टाटा यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करणारे कॅम्पेन सुरु करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रतन टाटा यांनी टि्वट करुन आपली भूमिका सर्वांसमोर मांडली आहे.

सोशल मीडिया लोकांच्या मागण्या समोर आणण्याचे एक चांगले माध्यम झाले आहे. आता लोक टि्वटरवर आता उद्योगपती रतन टाटा यांना भारतरत्न मिळावा अशी मागणी करत आहेत. त्यामुले शुक्रवारी हाच मुद्दा ट्रेंडिंगमध्ये होता. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर एक विशेष अभियानही चालवले जात आहे.

While I appreciate the sentiments expressed by a section of the social media in terms of an award, I would humbly like to request that such campaigns be discontinued.

Instead, I consider myself fortunate to be an Indian and to try and contribute to India’s growth and prosperity pic.twitter.com/CzEimjJPp5