मालदीवमध्ये अडकलेल्या १९८ भारतियांची अखेर घरवापसी

तूतीकोरिन : मालदीव येथे अडकलेल्या १९८ भारतीयांची अखेर घरवापसी झाली आहे. या १९८ भारतिय नागरिकांना वायु दलाच्या जहाजाने भारतात आणण्यात आले आहे. आज (ता. २३) रोजी तामिळनाडूतील तूतीकोरिन येथे ते पोहोचले आहे. या जहाजातून आलेल्या सर्व नागरिकांचे स्क्रीनिंग करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे साहित्य सॅनिटाईज करण्यात आले आहे. याबाबत एएनआयने वृत्त दिले आहे.

जागतिक महामारी कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे शेकडो भारतीय मालदीवमध्ये अडकले आहेत. मालदीवमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी भारत सरकारने 'ऑपरेशन समुद्र सेतू' मोहीम सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत आयएनएस जलाश्व हे नौदल जहाज याआधी मालेपोर्टवर ८ मे २०२० रोजी दाखल झाले होते. त्याचवेळी, भारतीय नागरिकांची मायदेशी परत जाण्यापूर्वी त्यांनी आवश्यक ते तपासणी आणि प्रक्रिया पार पाडली. मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी ही माहिती दिली होती. ऑपरेशन समुद्र सेतू अंतर्गत मालदीवमधून भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी सुरक्षित आणि सुव्यवस्थेने आपली कर्तव्ये पार पाडली. याता पुन्हा एकदा १९८ नागरिकांना आणण्यात आले आहे.

