रेल्वेच्या मेन्यूत 'केरळा फूड'ची एन्ट्री; कचोरी, छोले-भटुरेला देणार टशन?

कोची : रेल्वेच्या 'मेन्यू'तून गायब झालेले अप्पम, अंडाकरी, पुट्टु आणि कडाला करी हे खास केरळी पदार्थ पुन्हा उपलब्ध होणार आहेत. रेल्वेची खानपान सेवा पाहणारी 'आयआरसीटीसी' (इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन)ने मल्याळी पदार्थ यादीतून हद्दपार करीत त्या जागी कचोरी, छोले भटुरे अशा उत्तर भारतीय पदार्थांची वर्णी लावली होती. याला मोठा विरोध झाला होता.

सोशल मीडियावर 'आयआरसीटीसी'वर टीकेची झोड उठविण्यात आली. त्यामुळे आधीचा निर्णय रद्द करीत केरळी पदार्थ रेल्वेच्या यादीत पुन्हा दिसणार आहेत. अप्पम, पुट्टु आणि कडालासारख्या पदार्थांची चव चाखता येणार असल्याने केरळचे प्रवासी आनंदात आहेत.

रेल्वेच्या खानपान सेवेत दाक्षिणात्य पदार्थांऐवजी उत्तर भारतीय पदार्थांचा समावेश केल्याने केरळी समाजाची नाराजी एर्नाकुलमचे खासदार हिबी एडन यांनी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्राद्वारे कळविली. केरळच्या नागरिकांबाबत भेदभाव केल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

I welcome @IRCTCofficial decision to withdraw earlier decision to exclude Kerala delicacies from railway menu. It was the sentiments of Kerala I echoed to Chairman Mr. MP Mall. IRCTC officials visited me today & handed over the reinstated menu. We got fish curry meals as a bonus! pic.twitter.com/3KRgmqtw2G

— Hibi Eden (@HibiEden) January 22, 2020