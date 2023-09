ISKCON: मनेका गांधी यांना 100 कोटींची मानहानीची नोटीस; इस्कॉन खटला शेवटपर्यंत चालवणार

नवी दिल्ली- भाजप खासदार मनेका गांधी यांनी धार्मिक संस्था इस्कॉनवर (ISKCON) गंभीर आरोप केले होते. यावरुन इस्कॉनने गांधींविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संस्थेकडून मनेका गांधी यांना १०० कोटींची मानहानीची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

इस्कॉनकडून याप्रकरणी कायदेशीर खटला चालवला जाईल आणि तो शेवटपर्यंत लढला जाईल, असं इस्कॉनचे उपाध्यक्ष राधारमन दास म्हणाले आहेत. ( ISKCON has sent a 100 crore defamation notice to BJP MP Maneka Gandhi for her recent controversial statement)

इस्कॉनमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. इस्कॉन आपल्या गोशाळेतील गायी कत्तलखान्यात विक्री करत आहेत. ते सगळ्यांसमोर 'हरे कृष्णा, हरे रामा'चा जप करतात. पण, दुसरीकडे ते गायींची विक्री कत्तलखान्यात करतात असा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. यासंदर्भातील त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.