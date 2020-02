जिद्द: 14 वर्षे तुरूंगवास भोगल्यानंतर झाला डॉक्टर...

कर्नाटक : कारागृहामध्ये 14 वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर पुढे शिक्षण घेतल्यानंतर एक अवलिया डॉक्टर बनला आहे. डॉक्टर बनून रुग्णांची सेवा करत असलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे सुभाष पाटील.

सुभाष पाटील हे कर्नाटकमधील कलबुर्गीमधील अफझलपुरचे रहिवासी आहेत. 1997 मध्ये एमबीबीएसकरता कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. मात्र, एका खुनाच्या घटनेत 14 वर्षे शिक्षा झाली होती. त्यावेळी ते एमबीबीएसच्या तिसऱ्या वर्षाला शिकत होते. हत्ये प्रकरणी २००६मध्ये त्यांना न्यायालयाने मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, शिक्षा भोगत असताना कारागृहामध्ये सेवा सुरू केली होती. चांगल्या वर्तणुकीमुळे तुरुंग प्रशासनाने १५ ऑगस्ट २०१६ त्यांची मुक्तता केली. पुढे त्यांनी डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पुर्ण करण्याचे ठरवले. चार वर्षांत एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केले आणि 2019 मध्ये सुभाष पाटील हे 40व्या वर्षी डॉ. सुभाष पाटील झाले. एक वर्षाची इंटर्नशीपही पूर्ण केली असून, आता ते पूर्णवेळ वैद्यकीय सेवेत रुजू झाले आहेत.

Kalaburagi:Subhash Patil who was convicted for 14yrs, realises his dream of becoming a doctor,says,I joined MBBS in'97,but in '02 I was jailed in a murder case.I worked at jail's OPD;After release in 2016 for good conduct,completed MBBS in '19, today I've completed 1yr internship pic.twitter.com/fE5kNleymY

