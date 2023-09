Congress: भाजपने आपल्या विरोधात 4 उमेदवार उभे केलेत; मल्लिकार्जून खरगे असं का म्हणाले?

जयपूर- राजस्थानमधील जयपूर येथे एका सभेला संबोधित करताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, 'आपल्याला एकट्या भाजपसोबत लढायचं नाही. कारण, भाजपने आपल्या विरोधात चार खेळाडू मैदानात उतरवलेत. एक भाजप, दुसरा संक्तवसुली संचालनालय, तिसरा सीबीआय आणि चौथा इन्कम टॅक्स.'

आपली लढाई केवळ भाजपसोबत नाही. तर त्याचा चार खेळाडूंसोबत आहे. त्यातील भाजप एक उमेदवार आपल्या विरोधात उभा करेल, दुसरा ई़डीमधील असेल, तिसरा सीबीआयमधील, तर चौथा इन्कम टॅक्समधील असेल. आपल्या या चारही जणांविरोधात जिंकावं लागेल, असं खरगे म्हणाले. (Congress president Mallikarjun Kharge says We are not only fighting with the BJP)

आपल्याला हरवण्यासाठी ते सर्व पर्याय वापरुन पाहतील. सीबीआय किंवा ईडी त्यांना जे वाटेल ते आपल्यावर सोडतील. आपण ज्याठिकाणी बैठकी किंवा सभा घेतोय, त्याठिकाणी ते छापा टाकतील, असं खरगे म्हणाले. सभेदरम्यान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हेही उपस्थित होते. भाजपला महिलांना आरक्षण द्यायचं नाही. त्यामुळे हे आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात आलं नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर भाजपसह विरोधी पक्ष जोरदार तयारी करत आहेत. भाजपने निवडणूक जिंकण्यासाठी कंबर कसली असून त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु केले आहेत.

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करुन घेतल्याचा फायदा भाजपला होईल असं बोललं जातंय. दुसरीकडे, विरोधकांनी इंडिया नावाची आघाडी भाजपला विरोध करण्यासाठी तयार केली आहे. या आघाडीमध्ये एकूण २९ पक्षांचा समावेश आहे.