जम्मू-काश्मीरचे शेवटचे महाराजा हरी सिंह यांचे पुत्र करण सिंह भाजपच्या वाटेवर?

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचे शेवटचे महाराजा हरी सिंह यांचे पुत्र आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते करण सिंह यांनी काँग्रेसबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. मी अजूनही काँग्रेसमध्ये आहे पण पक्षासोबत माझे संबंध जवळपास शून्य झाले आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या मनातील खंत बोलून दाखवली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांनी कौतुक केलं आहे, त्यामुळं ते आता भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. (Jammu and Kashmir last Maharaja Hari Singh son Karan Singh on the way to BJP)

करण सिंह म्हणाले, मी सन १९६७ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा सदस्य झालो. पण गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून मी संसदेत गेलेलो नाही. मला राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून वगळण्यात आलं आहे. हो मी अजूनही काँग्रेसमध्ये आहे पण माझा नेत्यांशी कुठलाही संपर्क नाही, कोणीही मला काहीही विचारत नाही. माझं काम मीच करतो. पक्षासोबत माझं नातं जवळपास शून्य झालं आहे.

जम्मू आणि काश्मीर सरकारनं महाराजा हरी सिंह यांच्या जन्मदिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. याबद्दल करण सिंह यांनी आनंद व्यक्त केला असून खूप प्रयत्नांनंतर हे घडल्याचं त्यांनी सांगितंल. आपल्या प्रयत्नांना पुढे नेणाऱ्या जम्मूच्या तरुण पिढीचे मी अभिनंदन करतो, सर्वांनी एकत्र येऊन हे करुन दाखवलं याला कोणीही विरोध केला नाही, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

माझी मुले अजातशत्रू आणि विक्रमादित्य हे जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानपरिषदेचे सदस्य असताना त्यांनी सभागृहात सुट्टीचा ठराव संमत केला होता, पण हा ठराव कोणीही पुढे नेला नाही. पण आता ते झालं याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानू इच्छितो, याबाबत मी त्यांनाही पत्र लिहिलं होतं, असंही करण सिंह यांनी म्हटलं आहे.