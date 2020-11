काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात दोन जवान जखमी

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून सातत्याने हल्ले केले जातात. गेल्या आठवड्यात मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेल्या दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलाने यमसदनी धाडले होते. त्यानंतर आता मुंबईवर झालेल्या 26/11 हल्ल्याला आज 12 वर्षे पूर्ण होत असतानाच काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला आहे. श्रीनगरमध्ये झालेल्या या हल्ल्यात सुऱक्षा दलाचे दोन जवान जखमी झाले आहेत.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, श्रीनगर इथं HMT भागात सुरक्षा दलाच्या पथकावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. हल्ला झालेल्या परिसरात सुरक्षा दलाने शोध मोहिम सुरू केली आहे. या हल्ल्यामद्ये दोन जवान जखमी झाले आहेत. हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा शोध परिसरात घेतला जात आहे.

Jammu and Kashmir: Terrorist attack security personnel in HMT area near Srinagar

More details awaited.