CRPF च्या तुकडीवर दहशतवादी हल्ला; पुन्हा पुलवामा घडवण्याचा प्रयत्न

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमध्ये लष्कराच्या तुकडीवर पुलवामासारखाच हल्ला करण्याचा प्रयत्न दहशतवाद्यांनी केला. नौगाव इथं सीआरपीएफच्या तुकडीवर हा हल्ला झाला. यानंतर संपुर्ण जिल्ह्यात लष्कराने सुरक्षा वाढवली आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जिवित हानी झाली नसल्याची माहिती सध्या मिळाली आहे.

दरम्यान, खोऱ्यात लष्कराचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. भारतीय लष्कर सध्या तात्काळ कारवाई करत असल्यानं दहशतवाद्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होताना दिसते.

Jammu and Kashmir: Terrorists attack a party of 110 battalion of CRPF (Central Reserve Police Force) in Nowgam, Srinagar. No injury reported so far. Area cordoned off. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/dbFvtpWIIP

— ANI (@ANI) September 21, 2020