बाळकृष्णाचा पाळणा हालला; देशभरात जन्माष्टमीचा उत्साह

नवी दिल्ली : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्ताने देशभरात उत्साहात मध्यरात्री श्रीकृष्ण जन्मसोहळा पारंपारिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला.

#WATCH: 'Aarti' being performed at Krishna Janmabhoomi Temple in Mathura on #Janmashtami. pic.twitter.com/gntrKAKTyL — ANI UP (@ANINewsUP) August 24, 2019

तसेच राज्यभरात आज दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळणार आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण भागात महापूरामुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता आयोजकांनी दहीहंडी उत्सव रद्द केला असून काही आयोजकांनी दहीहंडीमधील रक्कम पूरग्रस्तांना देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

Mumbai: Visuals of Dahi Handi celebrations from Worli on #Janamashtami. pic.twitter.com/FNZ1DOEHGd — ANI (@ANI) August 23, 2019

देशभरात श्रीकृष्णाच्या विविध मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली आहे. मथुरेमध्ये श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीतील मंदिराला विशेष सजावट करण्यात आली आहे.

Odisha: Devotees gather at International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Temple in Bhubaneswar on the occasion of #Janmashtami. pic.twitter.com/6c487jNKGF — ANI (@ANI) August 23, 2019

दहीहंडीमुळे मुंबईत शाळांना सुट्टी

मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या विभागांमध्ये दहीहंडी उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी शासन आणि शालेय शिक्षण विभागामार्फत शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे.