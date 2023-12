JNU: जेएनयूत विद्यार्थ्यांच्या आवाजावर लगाम? विद्यापीठात आंदोलन करण्यास बंदी

नवी दिल्ली- दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ Jawaharlal Nehru University (JNU) ज्याच्यासाठी ओळखलं जातं, त्यावरच बंदी आणण्यात आली आहे. जेएनयूच्या आवारात आंदोलन करण्यास बंदी आणण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयावरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (Jawaharlal Nehru University JNU students protest ban within 100 metres of any academic and administrative complex)

विद्यापीठाच्या १०० मीटरच्या परिसरात उपोषण करणे, इतर प्रकारचे आंदोलनं केल्यास २० हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. विद्यापीठाने नवा 'डिसिप्लिन अँड कंडक्ट रुल' नियम नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केला होता. त्यानंतर तो अंमलात आणण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे तीन श्रेणीमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.