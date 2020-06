धक्कादायक! कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृतदेह नेण्यासाठी जेसीबीचा वापर

श्रीकाकुलम : जगभरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे. तसेच यातील मृतांची संख्याही मोठी आहे. परंतु, कोरोनाची लागण झाल्याचे समजल्यानंतर अनेकांमध्ये सध्या मोठी भीती निर्माण झाली आहे. असाच प्रकार आंध्र प्रदेशमध्ये पाहिला मिळाला. आंध्र प्रदेशमधील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील पलासा पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे अमानवी कृत्य समोर आले आहे.

एका 70 वर्षीय वृद्धाला कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले होते. त्यावर उपचारही सुरु होते. मात्र, त्याचा यामध्ये मृत्यू झाला. कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे समजल्यानंतर या वृद्धाचा मृतदेह नेण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही. त्यामुळे हा मृतदेह न्यायचा कसा हा प्रश्न पडला होता. त्यानंतर पलासा पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी चक्क जेसीबीला बोलाविले आणि तो मृतदेह नेण्यास सांगितले. त्यानुसार जेसीबीच्या मदतीने हा मृतदेह उचलण्यात आला आणि नंतर तो मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी नेण्यात आला. या घटनेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.

#WATCH Andhra Pradesh: Body of a 70-year-old person who died of #COVID19 being disposed of using a proclainer by Palasa municipal authorities in Srikakulam yesterday.

Palasa Municipal Commissioner & Sanitary Inspector have been suspended, says Srikakulam District Collector. pic.twitter.com/NCcMrxtRmL

— ANI (@ANI) June 27, 2020