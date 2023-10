Bihar News: 'तू माझा बाप आहेस का?'; पत्रकाराच्या प्रश्नावर नितीश कुमार सरकारमधील आमदार संतापले

By

पाटणा- जनता दल संयुक्तचे (JDU) आमदार गोपाल मंडल यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाला होता. यात ते हातात बंदूक घेऊन हॉस्पिटलमध्ये वावरत असल्याचं दिसलं होतं. यावरुन मंडल यांना प्रश्न विचारले असता ते संतापल्याचं पाहायला मिळालं. तुम्ही माझे बाप आहात का, परवानगी घ्यायला, असं ते म्हणाले.

हो, मी शस्त्र घेऊन फिरत होतो. तुम्ही माझे बाप आहात का तुमची परवानगी घ्यायला?, असं गोपाल मंडल म्हणाले. त्यांच्या सार्वजनिकरीत्या शस्त्र बाळगण्याच्या कृतीबाबत पत्रकारांनी पाटणा येथे प्रश्न विचारले होते. यावेळी त्यांनी उर्मट उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळालं. आमदाराने यावेळी काही आक्षेपार्ह शब्दांचा देखील वापर केला.

बंदूक बाळगण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना मंडल म्हणाले होते की, ' बंदूक माझ्या खिशातून खाली पडली. त्यामुळे मी ती हातात घेतली. मी पायऱ्या चढताना बंदूक पडली होती. खिशामध्ये बंदूक ठेवणे अवघड जाते. हे तुम्हाला कसं कळत नाही.' (JDU MLA Gopal Mandal Fumes Over Question On Carrying Gun To Hospital)

जेडीयू आमदाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. यात ते बिहारच्या भागलपूरमधील जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटमध्ये बंदूक हातात घेऊन फिरत असल्याचं दिसलं होतं. विरोधकांनी यावरुन टीका केली होती.

भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारवर टीका केली होती. बिहारमध्ये गुंडाराज परत येत आहे. नितीश कुमार त्यासाठी जबाबदार आहेत, अशी टीका भाजपने केली होती. जेडीयूच्या आमदाराने भाजपला टीका करण्याची आयती संधी दिली होती. (Latest Marathi News)