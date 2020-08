‘जेईई’,‘नीट’ सप्टेंबरमध्ये होणारच; परीक्षा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली 

नवी दिल्ली - अभियांत्रिकी व वैद्यकीय उच्चशिक्षण प्रवेशांसाठी सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या जेईई व नीट २०२० या प्रवेश परीक्षा पुन्हा स्थगित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. ‘कोरोनामुळे देशात सारे काही थांबवायचे काय ? परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया घालवायचे काय ?’, असे प्रतिप्रश्‍नही न्यायालयाने आजच्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांना विचारले. यंदा ‘जेईई’ मेन्स परीक्षा १ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान तर ‘नीट’ परीक्षा १३ सप्टेंबरला घेण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयालाही विरोध करणाऱ्या काही राज्यांच्या याचिकांवरील न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत्या काही दिवसांत लागणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आजचा ‘सुप्रीम’ निकाल सूचक असल्याचे कायदातज्ज्ञांचे मत आहे. देशात कोरोनाचा प्रकोप असल्याने ‘जेईई’ व ‘नीट’ परीक्षा रद्द कराव्यात अशी मागणी करणाऱ्या ११ राज्यांतील ११ विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळतानाच न्या. अरुण मिश्रा यांनी, यंदाच्या परीक्षा निर्धारित काळातच घेतल्या जातील असे स्पष्ट केले. महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनीही, ‘कोवीड-१९’ चा परिणाम आणखी एक वर्षभर राहण्याची शक्‍यता असल्याने सुरक्षा उपाययोजना काटेकोर पाळून शिक्षण क्षेत्रातील गोष्टी आता सुरू करायला हव्यात, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे मतप्रदर्शन केले. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा यावर्षी कोरोनामुळे जूनमध्ये प्रस्तावित असलेल्या ‘जेईई’ मेन्स व ‘नीट’ परीक्षा सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा संस्थेने (एनटीए) ३ जुलैला सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्याबाबतच्या सुधारित तारखा जाहीर केल्या होत्या. अनेक राज्यांत कोरोना संसर्गाचा कहर कायम असल्याने सप्टेंबरमधील तारखांनाही विरोध करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन, परिस्थिती सामान्य होत नाही तोपर्यंत दोन्ही परीक्षा स्थगित कराव्यात अशी भूमिका घेतली होती. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Web Title: JEE & Neat exam in September; The demand to cancel the exam was rejected