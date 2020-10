कपिल देवला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज, चेतन शर्माने ट्विट करुन दिली माहिती

नवी दिल्ली: भारताचा महान अष्टपैलू खेळाडू कपिल देवला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. माजी क्रिकेटपटू चेतन शर्मा यांनी याबद्दलची माहिती ट्विट करून दिली आहे. शुक्रवारी हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर कपिल देव यांची अँजिओप्लास्टी करण्यात आली होती. छातीत वेदना सुरु झाल्याने त्यांना दिल्लीतील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

चेतन शर्माने हॉस्पिटलचे डॉक्टर अतुल माथूर यांच्यासोबत कपिलचा फोटो पोस्ट केला आहे. डॉ. माथूर यांनी कपिल देवची अँजिओप्लास्टी केली होती. डिस्चार्जच्या वेळी शर्मा यांनी कपिल देव यांचा एक फोटो ट्विट केला ज्यात त्यांनी कॅप्शन दिले की, "डॉ. अतुल माथूर यांनी कपिल पाजीची अँजिओप्लास्टी केली होती. सध्या ते ठीक झाले आहेत आणि त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

Dr Atul Mathur did Kapil paji angioplasty. He is fine and discharged. Pic of @therealkapildev on time of discharge from hospital. pic.twitter.com/NCV4bux6Ea

— Chetan Sharma (@chetans1987) October 25, 2020