Atique Ahmed: गँगस्टर अतीक अहमदच्या हत्येनंतर कपिल सिब्बल यांचे ट्विट चर्चेत

उत्तर प्रदेशमधील कुख्यात गुंड अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी एक ट्विट केलं आहे जे सध्या चर्चेत आलं आहे. (kapil sibal tweet after Atiq Ahmed and his brother Ashraf were shot dead)

अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांच्या हत्येनंतर कपिल सिब्बल यांनी केवळ दोन मुद्यात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

काय आहे ट्विट?

युपीमध्ये दोन हत्या

१) अतिक अहमद आणि भाऊ अशरफ

2) कायद्याचे राज्य

गँगस्टर अतिक अहमद आणि अशरफ अहमद यांची पोलीस बंदोबस्तात असतानाही खुलेआम हत्या करण्यात आली आहे. पोलीस या दोन्ही गँगस्टर भावांना वैद्यकीय चाचणीसाठी घेऊन जात होते. वाटेत माध्यमांशा हे दोन्ही गुन्हेगार बोलत असताना अचानक एकाने अतिकच्या थेट डोक्यात गोळी झाडली आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

त्यानंतर अशरफवर तिघांनी पिस्तुलीतून बेछूट गोळीबार केला. यात अतिक आणि अशरफ दोघेही ठार झाले.

या घटनेनंतर तिन्ही आरोपींना स्वत:ला पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. या तिन्ही आरोपींनी अतिक, अशरफ यांची हत्या का केली, यामागे त्यांचा काय हेतू होता, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.