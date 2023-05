By

बंगळुरु : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकाचा उद्या (१३ मे) निकाल येणार असून नेत्यांचा गाठीभेटींचा सिलसिला सुरु झाला आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेले नेतेही आपापल्या वरिष्ठांच्या भेटींना गेले आहेत. एक्झिट पोल्समध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असेल असा अंदाज असला तरी भाजपनंही आम्हीच मोठा पक्ष असू असा दावा केला आहे. (Karnataka Assembly Election 2023 Line up leaders for CM post before results)

काँग्रेसकडून सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार समजले जात आहेत. सिद्धरामय्या हे जनाधार असलेले नेते म्हणून ओळखले जातात तर शिवकुमार यांचा पक्षावर चांगली पकड आहे. कर्नाटकातील काँग्रेसचा चेहरा म्हणून ते कायम दिसत आले आहेत. त्यामुळेच शिवकुमार हे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या भेटीसाठी गेले आहेत.

तर, भाजपकडून विद्यमान मुख्यमंत्री बोम्मई हेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील हे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलं आहे. तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले बीएस येडियुरप्पा यांचे पुत्रही मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक असल्याचं बोललं जात आहे. पण यामध्ये बोम्मई यांचं पारडं जड मानलं जात आहे. त्यामुळं बोम्मई यांनी येडियुरप्पा यांची भेट घेतली आहे. तसेच उद्या आमदारांच्या आकड्यांची परिस्थिती काय असेल याबाबत रणनीती कशी असेल? याबाबतही या दोन नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

एक्झिट पोल्स काय म्हणतात

कर्नाटकातील एक्झिट पोल्समधून काँग्रेस मोठा पक्ष राहिलं असा अंदाज आहे. काँग्रेसला ९० ते १४० पर्यंत जागा मिळतील असा अंदाज काही एक्झिट पोल्सनं वर्तवला आहे तर भाजपला ४० ते ८० जागा मिळतील असं काहींचा अंदाज आहे. तसेच जीडीएसला २० ते २५ जागा मिळतील आणि इतर पक्षांना ० ते ४ जागा मिळतील असा अंदाज आहे. यावरुन कर्नाटकात सध्या दोन पर्याय समोर दिसत आहेत. एक म्हणजे काँग्रसचं बहुमताचं सरकार येईल किंवा त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास जेडीएस किंग मेकर ठरेल.