येडियुरप्पांनी केला मंत्रिमंडळ विस्तार; 17 मंत्र्यांचा समावेश

बंगळूर : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर येडियुरप्पा यांनी प्रथमच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला असून, 17 मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

C N Ashwath Narayan & Govind M Karjol take oath as Karnataka Cabinet Ministers, in Bengaluru. pic.twitter.com/8rTgPtGudV

