By

बेळगाव : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं जबरदस्त कामगिरी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या नेत्यांचा सामना करताना काँग्रेसनं मिळवलेल्या यशाची सध्या सगळीकडं चर्चा सुरु आहे. पण आणखी एक ऐतिहासिक घटना या निवडणुकीत घडली ती म्हणजे तीन सख्खे भाऊ निवडून आले असून ते आता आमदार बनले आहेत. विशेष म्हणजे मराठी बहुल बेळगाव जिल्ह्यातून हे तिघे निवडून आले आहेत. (Karnataka Election Result 2023 made history as three Jarkiholi real brothers became MLAs)

Jarkiholi brothers wins

रमेश लक्ष्मणराव जारकीहोळी (गोकक-भाजप), भालचंद्र लक्ष्मणराव जारकीहोळी (अराभावी-भाजप) आणि सतिश लक्ष्मणराव जारकीहोळी (येमकरनमर्दी-काँग्रेस) या तीन सख्या भावांचा कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विजय झाला आहे.

दरम्यान, रमेश जारकीहोळी हे यापूर्वीच्या काँग्रेस-जेडीएस सरकारमध्ये मंत्री होते. पण 2019मध्ये कर्नाटकात राजकीय भूकंप झाला होता. यामध्ये ज्या काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामा दिला होता त्यामध्ये रमेश यांचाही समावेश होता. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत ते भाजपच्या तिकीटावर निवडून आले.

यानंतर भाजपनं २०२३ च्या निवडणुकीत त्यांच्यावर बेळगाव जिल्ह्यातील तिकीट वाटपाची महत्वाची जबाबदारी सोपवली. यामध्ये त्यांनी १८ जागांपैकी ६ जागांवर भाजपच्या उमेदवारांची निवड केली यामध्ये त्यांचे बंधू भालचंद्र जारगीहोळी यांचाही समावेश होता. या निवडणुकीत दोन्ही भाऊ भाजपच्या तिकिटीवर निवडून आले. तर तिसरे जारकीहोळी बंधू सतीश जारकीहोळी यांना काँग्रेसनं तिकीट दिलं आणि ते देखील या निवडणुकीत निवडून आले आहेत.