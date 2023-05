Karnataka Election Result: भाजपला धक्का; कर्नाटक हातातून गेल्यास ही राज्यंही गमावणार?

By

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. एक्झिट पोलनुसार, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला धक्का बसण्याची चिन्ह आहेत. निवडणुकीत काँग्रेस १०६ ते १२० जागा जिंकेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दरम्यान, भाजपमधून कर्नाटक हातातून गेल्यास मिशन-दक्षिणला झटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.(Karnataka Election Result BJP mission south is likely to fail Narendra Modi )

मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीपासून काँग्रेस आघाडीवर असल्याचे पाहायाल मिळत आहे. इतकेच नव्हे तर कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटकामध्ये आतापर्यंत इथल्या जनतेने सलग दोन वेळा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे सत्ता सोपवली नाही.

दर पाच वर्षांनी राज्यात सत्ताबदल झाल्याचं पाहायला मिळालंय. यंदा मात्र हा समज मोडून काढण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. मात्र सरकार कोणाचं? हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.

तर मिशन-दक्षिणला झटका

कर्नाटकमध्ये भाजपच्या पदरी पराभव पडला तर भाजपच्या मिशन-दक्षिणला मोठा धक्का बसू शकतो. दक्षिणेमध्ये आंध्र प्रदेश, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये भाजपला अद्याप स्वतःला पाय रोवता आले नाही. दक्षिणेकडील सहा राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 130 जागा आहेत, ज्या एकूण लोकसभेच्या जागांपैकी सुमारे 25 टक्के आहेत.

अशा परिस्थितीत दक्षिण भारत राजकीयदृष्ट्याही खूप महत्त्वाचा आहे. 2019 मध्ये, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये भाजपला जागा मिळाल्या, परंतु उर्वरित दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जागा मिळाल्या नाहीत. कर्नाटकच्या माध्यमातून भाजपला दक्षिणेत पाय रोवायचे आहेत.

मात्र कर्नाटकातच धक्का बसला तर तेलंगणा, आंध्र प्रदेशसह इतर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मोठा राजकीय फटका बसू शकतो. त्यामुळे ही निवडणूक भाजपसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. आता भाजपला इथे यश मिळणार की काँग्रेस बाजी मारणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.